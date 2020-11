Alba Parietti: "I non detti tra genitori e figli possono far male"

Condividi

Alba Parietti ospite a Verissimo racconto il rapporto con il figlio Francesco Oppini , 38 anni, dopo il loro toccante incontro al Grande Fratello Vip . "Sono una madre come tutte le altre, quindi cerco di proteggere mio figlio, partecipo delle sue gioie e ho grande frustrazione davanti al suo dolore". "Nella casa del GF ha detto di essere stato un figlio str*** come io lo sono stata con i miei genitori. Si rimanda sempre con i genitori , si rimandano i progetti insieme, l'esprimere il proprio amore, finché non è troppo tardi . E il fatto che Francesco mi abbia detto certe cose anche se in un contesto così paradossale significa molto".

Da ragazzo Francesco ha perso la fidanzata Luana, scomparsa in un incidente d'auto a soli 25 anni: "Non sapevo come consolarlo, non sapevo cosa dire, mio figlio ha avuto dei momenti di rabbia veramente feroci che io capivo, ma non sapevo come gestire. Per Cristina (attuale fidanzata di Francesco, ndr.) venire dopo Luana è stato molto difficile. Da suocera oggi la vedo come la donna giusta e non vedo l'ora di diventare nonna!".