Adele scherza sul dimagrimento: "Ho portato solo la metà di me"

Presentatrice e attrice d'eccezione di una puntata dello show televisivo americano Saturday Night Live!,non ha perso l'occasione per scherzare sul suoe ribadire la felicità per la sua nuova vita: "Lo so che sembro diversa dall’ultima volta in cui mi avete vista, ma, a causa di tutte le restrizioni per il Covid e le limitazioni nei viaggi,, questa è la metà che ho scelto".Nel suo monologo la cantante londinese, 32 anni, ha rivelato anche di stare lavorando a un nuovo album: "I. Sono qua solo come presentatrice, non ospite musicale, avrei paura ad essere entrambe. Preferisco mettermi delle parrucche, bere un bicchiere di vino o sei e vedere cosa succede!", ha confessato.La sua nuova forma fisica era stata mostrata dalla cantante in occasione del suo ultimo compleanno, lo scorso maggio, scatenando non poche La foto , infatti, era stata oggetto di critiche e accuse per l'aver ceduto a standard stereotipati. In realtà il dimagrimento della cantante, frutto di un nuovo stile di vita, era iniziato già dall'estate precedente.non si sentiva benissimo e ha capito che doveva cambiare qualcosa per essere una mamma più in salute possibile", aveva riferito una fonte a People. "Si sta focalizzando sulla sua salute, è più sicura di sé, si veste in modo diverso e nel complesso sembra più felice".