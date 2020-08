Adele in bikini per il Carnevale di Notting Hill

omaggia il, ennesimo evento cancellato per ragioni di sicurezza dell'era Covid, con una foto che ha diviso i suoi follower.con la bandiera giamaicana e, la cantante londinese, 32 anni, nella foto sorride in splendida forma ma tra milioni di cuoricini - tra cui quello di Naomi Campbell - sono arrivate anche alcune critiche.Nel mirino della polemica è finito il suo hairstyle, tipico delle donne nere, per cui Adele è stata accusata di, anche se per molti altri follower la sua pettinatura deve leggersi più come "un apprezzamento culturale", come si legge nei commenti al suo post.La foto, inoltre, ha riaperto il dibattito sul suoe sulla nuova forma fisica che la cantante mostra da qualche mese a questa parte. Già a inizio 2020, al matrimonio della sua migliore amica, Adele era apparsa dimagrita ma soprattutto in forma ed energica "Sembrava lei ma era anche così diversa da lei.non si sentiva benissimo e ha capito che doveva cambiare qualcosa per essere una mamma più in salute possibile", aveva riferito mesi fa una fonte a People. "Si sta focalizzando sulla sua salute, è più sicura di sé, si veste in modo diverso e nel complesso sembra più felice".