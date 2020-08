23 anni senza Lady Diana: i tributi dei figli

Condividi

Il 31 agosto 1997 moriva in un incidente d'auto, a soli 36 anni, Diana Spencer o Lady Diana, nome con cui era conosciuta la principessa del Galles. A 23 anni dalla sua morte, i figli William e Harry d'Inghilterra, che all'epoca avevano 15 e 7 anni, continuano a ricordare la loro madre con omaggi più o meno espliciti.



L'ultimo sarà forse uno dei più pubblici e simbolici: una statua di Lady Diana nel mezzo dei giardini a Kensington Palace, a Sunken Garden, commissionata tre anni fa, nel ventennale del tragico inciodente parigino, da William e Harry allo scultore britannico Ian Rank-Broadley.



La stuatua, dopo vari ritardi, pare finalmente che sarà inagurata l'1 luglio 2021, in occasione dei 60 anni di Lady Diana. "L’opera onora l’impatto positivo che nostra madre ha avuto sul mondo. Tutti coloro che visiteranno i giardini di Kensington Palace potranno così riflettere sui valori che lei ci ha lasciato in eredità", si legge in un comunicato riportato dal Daily Express.



La statua però è solo l'ultimo dei tributi di William e Harry per tenere viva la memoria della madre: i gioielli di Diana sono spesso arrivati tra le dita di Kate Middleton e Meghan Markle, che a loro volta hanno omaggiato la suocera mai conosciuta con i loro look.



Inoltre, alle nozze di entrambi i principi ci sono stati momenti dedicati a Lady Diana e sia William che Harry hanno proseguito gli impegni benefici e umanitari della madre: guarda nel video sopra gli omaggi più belli che William e Harry hanno dedicata a mamma Diana.