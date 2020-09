10 coppie di star migliori amiche

Condividi

Dietro palchi, red carpet e telecamere, molte star sono riuscite a creare rapporti di amicizia che hanno superato progetti professionali e amori: abbiamo raccolto 10 tra le storie di amicizie vip più romantiche e tenere dello showbiz.



Tra queste, c'è sicuramente il legame tra Laura Pausini Paola Cortellesi che, come aveva raccontato l'attrice a Verissimo, è nato quando le due donne avevano ormai 40 anni, grazie alle loro figlie (quella di Laura si chiama Paola e quella di Paola si chiama Laura), ma oggi è più forte che mai.



Per ragioni professionali è nata invece l'amicizia tra Costanza Caracciolo Federica Nargi, che si sono conosciute ballando sul bancone di Striscia la notizia. Il loro legame è proseguito anche fuori dal programma e oggi le due ex veline, che sono diventate mamme (bis) quasi contemporaneamente, fanno le vacanze insieme con le rispettive famiglie, come Michelle Huzniker e Serena Autieri, anche loro amiche di lunga data,



Oltreoceano, invece, fa sognare l'amicizia tra Taylor Swift e Selena Gomez, che si sono conosciute uscendo con due dei fratelli Jonas ma sono rimaste amiche anche dopo che i loro flirt sono naufragati: oggi sono le BFF - Best Friends Forever - più tenere della musica.



Risala a oltre 20 anni fa l'amicizia tra Paris Hilton e Kim Kardashian, appena ritrovata dopo un lungo allontanamento: nei primi anni 2000, infatti, Kim Kardashian era l'amica non famosa che l'ereditiera portava in giro con sé. Poi, anche grazie a Paris, la notorietà di Kim è arrivata alle stelle ribaltando la situazione. Solo lo scorso anno le due sono tornate a fotografarsi insieme.



Nel video in alto. queste e altre storie di amicizia tra 10 coppie di star BFF.