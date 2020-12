Una vita, le anticipazioni di giovedì 10 dicembre

Cosa succederà nella puntata didi? Qui in alto una breve anticipazione.Felipe si comporta come un leone in gabbia, Mauro cerca di farlo ragionare dicendogli che il suo comportamento potrebbe mettere in pericolo il destino di Marcia e di altre donne segregate da Andrade.La fiction racconta la contrapposizione tra due mondi diversi, un gruppo di cameriere e quattro famiglie della classe media per le quali lavorano nel maestoso edificio Acacias 38, va in onda tutti i giorni alle 14.10 sue in contemporanea in streaming su, dove è possibile recuperare tutte le puntate della soap opera in qualsiasi momento. Tra gli attuali protagonisti principali troviamo Telmo e Lucia, interpretati rispettivamente da Daniel Tatay e Alba Gutierrez.