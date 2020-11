Una vita, la puntata di martedì 17 novembre

Cosa succede nella puntata didi? Qui in alto la puntata integrale.I residenti di Acacias sono sorpresi dal ritorno di Mauro San Emeterio. L'ex poliziotto viene ospitato dall'amico Felipe al quale racconta che Teresa aveva perso il bambino.La fiction racconta la contrapposizione tra due mondi diversi, un gruppo di cameriere e quattro famiglie della classe media per le quali lavorano nel maestoso edificio Acacias 38, va in onda tutti i giorni alle 13.45 sue in contemporanea su, dove è possibile recuperare tutte le puntate della soap opera in qualsiasi momento. Tra gli attuali protagonisti principali troviamo Telmo e Lucia, interpretati rispettivamente da Daniel Tatay e Alba Gutierrez.