Una vita, la puntata di giovedì 3 settembre

Cosa succede nella puntata di giovedì 3 settembre di Una vita ? Qui in alto la puntata integrale.Felipe interroga Casilda chiedendole se quando sorprese Don Liberto con Donna Genoveva notò se in casa ci fosse qualcun altro.La fiction racconta la contrapposizione tra due mondi diversi, un gruppo di cameriere e quattro famiglie della classe media per le quali lavorano nel maestoso edificio Acacias 38, va in onda tutti i giorni alle 13.45 su Canale 5 e in contemporanea su Mediaset Play , dove è possibile recuperare tutte le puntate della soap opera in qualsiasi momento. Tra gli attuali protagonisti principali troviamo Telmo e Lucia, interpretati rispettivamente da Daniel Tatay e Alba Gutierrez