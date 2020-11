Acceso faccia a faccia nella casa delal termine della puntata andata in onda lunedì sera. A confrontarsi sono staticon l’influencer che ha accusato l’attore di non prendere mai una posizione.A scatenare il litigio è stato il rapporto tra Rosalinda e Dayane , finito al centro della discussione all’interno della casa, e sul quale Zorzi si era espresso negativamente perché convinto che lastia strumentalizzando la situazione per guadagnare notorietà. Una posizione inizialmente sposata anche da Morra salvo poi cambiare idea parlando con le dirette interessate. "Eri con noi e dicevi che avevamo ragione e che la pensavi come noi", dichiara l’influencer milanese che ha puntato il dito contro il coinquilino. Morra dal canto suo si è immediatamente giustificato: "Ho cambiato idea, ho sbagliato e ho cambiato idea. Posso ripensarci?".Parole che hanno lasciato basito Zorzi che ha poi concluso: "Mi sento male non ho parole, mi cadono le braccia con te che fai questi ragionamenti".

