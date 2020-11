Zlatan Ibrahimovic riceve il tapiro d'oro

"Sfruttano la mia immagine senza darmi un euro: è contro le regole". È categorico, durante la consegna deldida parte di Valerio Staffelli, fuori dalla sede del Milan. L’attaccante rossonero si è schierato contro EA Sports, secondo lui colpevole di usare il suo nome – e quello di tanti altri calciatori – senza il consenso e traendone profitti grazie al celebre videogame FIFA."EA Sports sostiene di aver acquisito i diritti da FifPro e che FifPro rappresenti i giocatori", spiega Ibrahimovic, "ma noi non abbiamo firmato niente. Bisogna investigare". Quando Valerio Staffelli gli chiede come stia procedendo il recupero dall’infortunio, lo svedese commenta: "Sto già meglio e con questo tapiro andrò ancora più veloce". Per Zlatan Ibrahimovic si tratta del quinto tapiro d'oro ricevuto in carriera: "Voglio battere il record di 15 di Cassano", conclude il fuoriclasse del Milan.