Vittorio Brumotti, l'aggressione a Trento

"Levati dal cazzo. Sparisci!". Queste sono le parole, seguite dal lancio di oggetti, con le quali è stato accolto. L’inviato del Tg satirico di Antonio Ricci, dopo le segnalazioni arrivate alla redazione didi studenti e abitanti esasperati dalla situazione, è stato protagonista di un blitz nella centralissima Piazza Dante, proprio davanti al Palazzo della Regione.In sella alla sua bicicletta ha filmato decine di spacciatori che agivano indisturbati. Dopo gli insulti e il lancio di oggetti sono per fortuna intervenute le Forze dell’Ordine che hanno perquisito e poi portato in caserma per accertamenti i fermati. Alcuni di loro, probabilmente sotto l’effetto della droga, hanno anche opposto resistenza, culminata con una colluttazione con i Carabinieri.