Vittorio Brumotti, insulti e minacce a Ostia

"Ed eccola qui, questa è la zona di spaccio. Al terzo paino c'è la porta da cui si vende la cocaina, ci hanno viso dalle finestre e sono scappati. Sono riusciti a scappare dai tetti e portare via tutta la sostanza, e forse altro. Qui ci sono sei-sette persone che ogni giorno vendono cocaina a chiunque".è ain una delle piazze di spaccio del quartiere romano, noto anche per l'influenza dei clan Spada e Fasciani sul territorio.Insieme all'inviato di Striscia la notizia arrivano i carabinieri che perquisiscono l'appartamento da dove vengono spacciati gli stupefacenti. Per l’inviato in bicicletta nessuna aggressione, ma dopo la sua incursione sono arrivate pesanti minacce di morte sui profili social e persino sul suo telefono privato.