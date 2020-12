Vittorio Brumotti insultato al Corviale di Roma

"Ti dico una cosa: questo è l'unico chilometro di case popolari che se lo rigiri non casca un grammo di fumo". All'inviato diimpegnato nel tentativo di liberare l’ennesima piazza italiana dalla piaga dello spaccio di droga, lo assicurano alcuni residenti del quartieredi Roma.Le telecamere nascoste del tg satirico di Canale 5 mostrano però una realtà diversa: spacciatori all'ingresso delle palazzine di notte e anche in pieno giorno, tunnel sotterranei fatiscenti utilizzati come nascondiglio, sentinelle sulle terrazze per monitorare la situazione e regolare gli accessi. Insieme alle telecamere di Brumotti, arrivano anche le forze dell'ordine.