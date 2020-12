Vittorio Brumotti con i bambini di San Luca

si trova a, in Calabria, un paese divenuto famoso per le guerre di 'ndrangheta. Al suo arrivo, nessuno ha voglia di parlare, le strade sono deserte e qualcuno guarda da lontano la scena, nascosto dietro le finestre. Solo un gruppo di ragazzi si avvicina all'inviato di, ma i loro racconti sono molto particolari."Sai di cosa mi intendo io? Di", dice sicuro un bambino, "prendi una bottiglia di vetro, metti l'alcol dentro, metti lo spirito e la miccia la bagni con il profumo. Quando arriva a metà la spacchi per terra, addosso agli sbirri".