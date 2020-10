Martedì 12 ottobre a Striscia la Notizia va in onda la consegna del tapiro d'oro ad Alberto Matano. Il giornalista, accusato da Lorella Cuccarini a Verissimo di averla pugnalata alle spalle nel periodo in cui conducevano insieme La Vita in Diretta su Raiuno, ricevendo il premio da Valerio Staffelli, rinuncia a difendersi: "Non ho nulla da dire".



Mentre sull’accusa di essere un maschilista il “tenero” Matano risponde candidamente: "Chiedetelo a mia madre". Incalzato da Valerio Staffelli sulle voci che lo danno raccomandato da qualcuno molto in alto, il prezzemolino Matano, sempre più presente nei programmi della tv di Stato, ha sportivamente spiegato: "La storia professionale di ognuno parla per sé. Ognuno di noi ha delle conoscenze, ognuno di noi ha degli amici". A Striscia la Notizia resta una domanda: dopo Lorella Cuccarini, chi sarà la prossima vittima del fuoco amico dell’ambizioso giornalista calabrese? Amadeus trema…



Quello ricevuto da Matano è il 1.334 Tapiro d’oro consegnato dalla trasmissione di Canale 5.



TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET PLAY MAGAZINE