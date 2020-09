Striscia la Notizia, la 33a edizione inizia con Ficarra e Picone

Quest’annoè “La voce dell’insofferenza”: attualità, inchieste, retroscena, rubriche, parodie per dare voce ai cittadini con l’inconfondibile stile ironico e provocatorio.“L’insofferenza è quella con cui abbiamo a che fare tutti i giorni - spiega- insofferenza per la mascherina, insofferenza per il distanziamento, insofferenza per tutto quello che una volta facevamo in maniera naturale e sciolta e ora non è più possibile.” Sonoi primi conduttori al bancone della 33a edizione di Striscia la notizia, in onda da domani 28 settembre, dal lunedì al sabato, alle ore 20.35 su Canale 5.I comici siciliani saranno seguiti a dicembre da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, che a loro volta passeranno il testimone a inizio marzo alla coppia formata da Gerry Scotti e Francesca Manzini. Chiuderanno la stagione. Due i volti nuovi: Andrea Rivera – attore e cantautore romano che porterà a Striscia sorprese esclusive – e Angelica Massera, comica e youtuber, che sarà l’inviata di Striscia nel mondo “Mamme” e “Scuola” oltre che alter ego del ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina. Nuova anche la sigla di chiusura programma, dal titolo “Asintomatico”.Confermatissime le, che, dopo il successo alla conduzione di Paperissima Sprint, tornano a Striscia per la quarta stagione consecutiva e puntano al record assoluto di presenze. Già pronti con i loro servizi gli inviati storici: Valerio Staffelli, Moreno Morello, Max Laudadio, Vittorio Brumotti, Stefania Petyx, con il suo inseparabile bassotto, Luca Abete, Capitan Ventosa (Fabrizio Fontana), Antonio Casanova, Luca Galtieri e Jimmy Ghione. In prima linea anche gli inviati più giovani della trasmissione: Chiara Squaglia, Rajae Bezzaz, Pinuccio (Alessio Giannone), Roberto Lipari e Riccardo Trombetta.Dopo il successo della passata stagione tornerà il, che ha visto Striscia all’avanguardia in Italia nell’utilizzo della tecnologia per realizzare imitazioni sempre più verosimili all’originale. Confermate anche le rubriche “Striscia lo striscione” e “Striscia il cartellone” di Cristiano Militello, “Paesi, Paesaggi…” di Davide Rampello, “Occhio al futuro” di Cristina Gabetti, “Speranza verde” di Luca Sardella e “Capolavori italiani in cucina” di Paolo Marchi.Ai nastri di partenza anche i trasformisti: Dario Ballantini e un nuovo personaggio, il ministro della Salute Roberto Speranza, Gianpaolo Fabrizio nei panni di Bruno Vespa, Sergio Friscia, il Beppe Grillo di Striscia e Valeria Graci alle prese con nuove imitazioni. Tra i consulenti, oltre Marco Camisani Calzolari, esperto di truffe informatiche, ci saranno tre new entry: le sorelle Serena e Silvia Mauri e Giulietta Salmeri, giovanissime collaboratrici scientifiche di Striscia che, insieme a Gabriele Scola e Leonardo Tiralongo, daranno continuità alla rubrica “Ambiente ciovani”.