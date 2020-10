Striscia la notizia, Andrea Pirlo riceve il tapiro d'Oro

Venerdì 30 ottobre ava in scena la consegna delad Andrea Pirlo. Dopo un avvio di stagione particolarmente difficile per la Juventus (con 2 vittorie e 3 pareggi) e la recente sconfitta contro ilin Champions League,ha raggiunto l'allenatore della squadra bianconera. Intercettato a Torino e interrogato scherzosamente sul rischio di perdere il posto in panchina dichiara: «Siamo in rodaggio. Non ho paura di non mangiar il panettone. Sono fiducioso». Già domenica, sul campo dello Spezia, la sua squadra avrà l'occasione di riscattarsi e tornare alla vittoria.