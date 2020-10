Il, vittima di un furto mentre era in diretta televisiva per parlare proprio di sicurezza, lancia un appello ai ladri. "La giacca non è importante, spero l'abbia presa qualcuno che ne aveva bisogno, ma all'interno c'era la sciarpa da sindaco e questo mi dispiace, è patrimonio comunale", racconta, ai microfoni di"La fascia da sindaco vorrei che la riportasse indietro, perché non è mia, è delle istituzioni", prosegue il primo cittadino della città ligure. Se così non sarà, Scullino è pronto a ricomprarla a sue spese.