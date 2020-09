Palermo, case occupate vendute abusivamente

Dopo numerose segnalazioni arrivate alla redazione di Striscia la notizia ha scoperto che a Palermo alcuni occupanti abusivi di case di proprietà della Regione Siciliana si sarebbero imporvvisati agenti immobiliari per cercare di venderle a 15-20mila euro a potenziali acquirenti.L'inviata siciliana inaugura la nuova stagione del Tg satirico di Antonio Ricci con questa inchiesta in cui sarebbe coinvolto anche il comune di Palermo: sono gli stessi occupanti a svelare che ci sarebbe un dipendente comunale che, in cambio di denaro, rilascerebbe certificati di residenza a persone che non potrebbero averla. Il sindaco di Palermoha dichiarato ai microfoni di Striscia: "Se qualcuno ha pagato uno dei dipendenti comunali faremo immediatamente l'accertamento. Datemi tutto quello che può servire per ulteriori indagini, perché io mando tutto alla Procura della Repubblica".Sonoi primi conduttori al bancone della 33a edizione di Striscia la notizia , in onda dal 28 settembre, dal lunedì al sabato, alle ore 20.35 su Canale 5. I comici siciliani saranno seguiti a dicembre da, che a loro volta passeranno il testimone a inizio marzo alla coppia formata da Gerry Scotti e. Chiuderanno la stagione