Monopattini elettrici, le regole da seguire

Il boom deiper le vie delle città ha corrisposto a un analogo aumento degli incidenti stradali che li vede coinvolti. L'inviato di Striscia la notizia Max Laudadio documenta per le strade di Milano decine di irregolarità commesse sul nuovo mezzo di trasporto a due ruote e decide di ricordare alcune fondamentali regoleche devono essere rispettate dai conducenti.Sul monopattino elettrico, ad esempio, non è consentito andare in due, è vietato circolare sui marciapiedi e i minori devono indossare il casco. Ancora, mentre si guida non si può usare il cellulare, non si passa con il rosso né si può andare contromano.