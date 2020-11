Milly Carlucci, il tapiro d'oro di Striscia la notizia

L'edizione di quest'anno del talent show di danza Ballando con le stelle è costellata di problemi, tra rinvii e infortuni. L'ultimo in ordine di tempo è quello di Elisa Isoardi, costretta ad abbandonare la gara per una distorsione alla caviglia. Una stagione degna del tapiro d’oro diE così l'inviato del programma Valerio Staffelli intercetta una attapirata, conduttrice del talent, per consegnarle l’ambito riconoscimento del tg satirico di Antonio Ricci. Il servizio completo va in onda giovedì 5 novembre dalle 20.35 su Canale 5 a Striscia la notizia, e in contemporanea streaming sul portale Mediaset Play.