Mascherine prodotte da Fca a scuola: i dubbi dei genitori

Si moltiplicano le segnalazioni arrivate a Striscia la Notizia di genitori preoccupati per le mascherine che i figli devono indossare a scuola. Dopo aver fatto analizzare quelle prodotte per la presidenza del Consiglio dail tg satirico dà voce alle mamme e ai papà in pensiero non soltanto per le reali capacità di filtrazione dei dispositivi di protezione individuali, ma anche per la loro vestibilità e gli odori che hanno.Leinfatti spesso sono risultate molto strette, tanto da far provare quasi una sensazione di soffocamento. Non solo: una volta estratte dalla confezione l'odore di solvente che si sente è davvero fortissimo. L'inviato di Striscia Moreno Morelloallora si pone una domanda: "Ma come e quando avvengono i controlli di qualità delle mascherine prodotte e approvate dall'Istituto superiore di Sanità?".