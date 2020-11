Giuseppe Tiani e il ciondolo anti-Covid

"Un micro-purificatore d’aria che si porta appeso al collo e che genera “cationi” che inibiscono qualsiasi virus". Continuano a far discutere le parole che– segretario nazionale del sindacato della Polizia di Stato e presidente dell’ente che gestisce gli appalti sanitari nella regione Puglia – ha pronunciato alla Camera, sventolando tra le mani un innovativo quanto improbabileNella puntata di Striscia la notizia di mercoledì 11 novembre, sarà trasmessa un’intervista realizzata da Pinuccio a Daniel e David Feig, soci e fondatori di “AirMed”, l’azienda produttrice del medaglione. Le loro parole non lasciano spazio a dubbi: ". L’unico modo per combattere il covid è l’utilizzo della mascherina e il rispetto del distanziamento sociale. Non sapevamo nemmeno chi fosse Giuseppe Tiani prima del video che ha realizzato. Piuttosto,".