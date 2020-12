Critiche per la beneficienza, Fedez risponde a Fabio Volo

non ci sta ad essereaver fattoe risponde punto su punto alle parole di, il quale sostiene che la "beneficenza si fa e non si dice". Illo ha fatto sui social con video dai toni ironici: "Io non sono il, ma un ragazzo di periferia che fa le cose a suo modo, in maniera poco elegante", precisa il marito di, protagonista nei giorni scorsi di una consegna, a bordo della sua Lamborghini, di pacchi daa cinqueper le strade diapprofitta quindi della polemica per lanciare un', destinata a: "Visto che Fabio Volo mi ha criticato vorrei invitarlo a partecipare a questa iniziativa, dove io sì ho messo mano al portafoglio e ho donatodi tasca mia". "Non avrei voluto dirlo - prosegue il cantante - però visto che Fabio Volo si è sentito in dovere di dire che avrei dovuto utilizzare i miei soldi, faccio questa cosa poco elegante, perché sono una m...a".