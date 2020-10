Covid, concerti annullati: è ancora caos su rimborsi e voucher

Non sono bastati unanei confronti dell, e un nuovodel governo, per risolvere la questione deideidiannullati a causa delSono infatti ancora moltissimi gli italiani che si rivolgono aperché hanno spesoper assistere ache non ci sono mai stati e a distanza di mesi non riescono ancora a recuperare questi soldi.Gli organizzatori di eventi infatti stanno rimborsando solo coloro che sono riusciti a richiedere unentro 30 giorni dalla data dello show: per tutti gli altri c'è solamente