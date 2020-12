Caserta, seconde case occupate abusivamente

"Sono nove appartamenti e una villetta, tutti occupati da extracomunitari, non c’è più un appartamento sano. È dal 2015 che la situazione è così". Questa la denuncia a Striscia la notizia di alcuni proprietari le cui case al mare afrazione di Mondragone nel casertano, sono state occupate abusivamente da cinque anni.A raccontare il calvario di queste persone è l’inviato del tg satirico Luca Abete accolto in malo modo dagli abusivi, con cui non sono mancati i momenti di tensione. "Gridano sempre, si ubriacano e litigano in continuazione", dichiarano invece alcuni vicini che testimoniano la difficile convivenza con gli occupanti dello stabile.