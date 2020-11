Stasera Italia, ospiti Danilo Toninelli e Dario Nardella

, giovedì 5 novembre alle ore 20.30 su Rete 4,commenta in diretta con il senatore Danilo Toninelli (M5S), il deputato Maurizio Lupi (Noi per l’Italia) e il sindaco di Firenze Dario Nardella i temi di più stretta attualità.Tra gli argomenti trattati: la situazione epidemiologica del paese, il nuovo Dpcm con le polemiche tra i presidenti di regione e il governo rispetto alla divisione dell’Italia in tre fasce a rischio, e le ultime notizie dagli Stati Uniti sull’elezione del 46esimo presidente. Tra gli ospiti anche: il dottor Angelo Vescovi, Direttore Scientifico Casa Sollievo della Sofferenza, e Daniele Capezzone.Qui in alto la puntata speciale di mercoledì 4 novembre.