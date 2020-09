Scuola, Matteo Renzi: "Bisogna fare i test a studenti e professori"

"Penso che un paese normale, un paese civile, non si possa permettere di riaprire le discoteche e di non riaprire le scuole, non si possa permettere di riaprire il campionato di calcio e non riaprire le università. Da tempo io dico riapriamo, ma non significa far finta che il coronavirus non ci sia: il coronavirus c'è". Ospite a Stasera Italia interviene sulla riapertura delle scuole."Io penso che più che inventarsi i banchi a rotelle, la cosa fondamentale è testare la popolazione studentesca e i professori", suggerisce il senatore di Italia Viva, "hai bisogno di fare degli, e ormai si possono fare".