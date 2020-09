Roberto Speranza: "La riapertura delle scuole è fondamentale"

"Stiamo lavorando con tutto l'impegno possibile, in sinergia con le regioni, consideriamouna questione fondamentale. Per me che ho firmato il dpcm insieme al presidente del Consiglio è stata la scelta più dura quella di chiudere le scuole"., in collegamento con Stasera Italia , spiega come si sta muovendo il governo per garantire la riapertura - in sicurezza - delle scuole."Solo nel giorno in cui avremo riaperto tutte le scuole di ogni ordine e grado, il lockdown sarà un ricordo lontano", continua il ministro della Salute, "la scuola non è una questione su cui dividersi o fare campagna elettorale: è una questione nazionale su cui bisogna lavorare insieme".