Nuovo Dpcm, l'opinione del governatore Attilio Fontana

L'entrata in vigore del nuovoche dividerà l'Italia in tre diverse aree a seconda del rischio di contagio continua a dividere il mondo della politica, con un serrato scontro che vede contrapporsi soprattutto Governo e regioni.In merito alla questione anche il presidente della regione Lombardiaè intervenuto aper esprimere la propria opinione: "Sono state fatte delle scelte basandosi su dati che si riferiscono alla settimana dal 19 al 25 ottobre. Peccato che erano già state poste delle limitazioni e credo che prendere come punto di riferimento dati così lontani nel tempo e che non tengono conto dei risultati che questi provvedimenti che nel frattempo hanno potuto procurare sia offensivo nei confronti dei sacrifici che stanno facendo i lombardi".Poi la precisazione: "Io non sono, in assoluto, contrario ad accettare queste regole nel momento in cui ci siano le condizioni e la necessità. Però prima dovremmo valutare tutto".