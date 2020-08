Beirut, forte esplosione devasta la capitale del Libano

Almeno cento morti, 4mila feriti e oltre cento dispersi: sono questi i numeri provvisori dell', la capitale del Libano, intorno alle 17 di martedì 4 agosto. Secondo una prima ricostruzione ufficiale,, che avrebbe innescato l'esplosione delle oltre 2750 tonnnellate distoccate in un container nella zona del porto. Tra i feriti, in maniera lieve, anche un militare italiano.La potente esplosione ha sventrato i palazzi circostanti e divelto le strade, causando danni a chilometri di distanza: il boato dello scoppio è stato udito fino a Cipro, 240 chilometri a ovest di Beirut. Nell'aria si sono sprigionate. Nel video qui in alto, il commento dell'inviato a Gerusalemme Elia Milani a Stasera Italia , poche ore dopo la tragedia.