Aurelio De Laurentiis: "Maradona e Napoli: stiamo lavorando a una serie tv"

: noi sono dodici mesi che stiamo scrivendo, preparando, ultimando una serie televisiva su quegli anni fondamentali dove Maradona è stato protagonista dei due scudetti unici del Napoli, per questo ci sentivamo in continuazione. È stato un peccato non potersi frequentare perché il lockdown ce lo ha impedito"., in collegamento con, ricorda Diego Maradona, il campione argentino scomparso a 60 anni giovedì 25 novembre 2020."Maradona è un'icona", continua il presidente del Napoli, "ripercorrendo in moviola tutte queste immagini, ripercorrendo tutte le testimonianze, gli aneddoti, le particolarità, si apre un mondo che è sconosciuto ai più".