, alle ore 21.25, su Rete 4, nuovo appuntamento con Quarto Grado . In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.Il programma a cura di Siria Magri torna sul caso di Eleonora Manta e Daniele De Santis, la coppia di Lecce uccisa nel proprio appartamento, nella notte del 21 settembre con 60 coltellate, e. Dubbi e misteri restano, a partire dal movente: a spingere il ragazzo a compiere il macabro doppio omicidio è stata solo la gelosia? È successo qualcosa di particolare nella casa che De Marco aveva condiviso con la coppia?Al centro della puntata anche la vicenda deiSan Pio X, a pochi passi da San Pietro. Il 14 ottobre, nella prima udienza del processo che ha luogo nel Tribunale di Stato della Città del Vaticano, sul banco degli imputati due sacerdoti lombardi. Don Gabriele Martinelli è accusato di abusi e Don Enrico Radice di favoreggiamento. Le indagini sono partite in seguito alla pubblicazione del libro Peccato Originale, in cui emerge il racconto di un ex alunno polacco, Kamil Jarzembowski, che aveva denunciato abusi su un compagno.