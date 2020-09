Venerdì 25 settembre, alle ore 21.25, su Rete 4, nuovo appuntamento conIn conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.Il programma a cura di Siria Magri torna sul, il ventenne ucciso da un colpo di pistola nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015, mentre era a casa della fidanzata, a Ladispoli.L’avvocato della famiglia Ciontoli ha chiesto l’assoluzione per Martina, Federico, Maria e di ripristinare la condanna a cinque anni di reclusione per Antonio. Alla scorsa udienza, il procuratore generale Vincenzo Saveriano aveva chiesto 14 anni di reclusione per tutti.Al centro della puntata anche, madre e figlio trovati morti nei boschi di Caronia (Messina) lo scorso agosto. I contorni della vicenda presentano ancora molte ombre, a partire dai testimoni presenti che non sembrano aver rivelato tutti i dettagli dell’accaduto.