Il caso Genovese a Quarto Grado

, in onda venerdì 20 novembre alle ore 21.15 su, torna sulla vicenda che vede protagonista, arrestato il 7 novembre, a Milano, con l’accusa disu una. L’si difende affermando di essere stato sotto l’effetto di droghe e quindi incapace d’intendere e volere.Ma dopo l’accusa della ragazza sono emersedi giovani donne che affermano di essere state molestate dal mago del web. Le indagini proseguono e concentrano soprattutto sui festini, a base di alcol e sostanze, che si tenevano sulla cosiddettaAl centro della puntata del programma condotto da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero e a cura di Siria Magri, anche il caso di, la(Bergamo) uccisa nella notte tra il 26 e il 27 agosto 2016. Per il delitto l’unico imputato è ildella donna,Durante un’udienza del processo, però, la difesa - tramite Giorgio Portera, ex ufficiale del Ris di Parma e ora consulente genetista - si è giocata la carta del DNA. Secondo Portera, infatti, c’è una forte compatibilità tra il Dna rilevato sul guanto trovato accanto al taglierino del delitto della Del Gaudio e quello individuato sul volto dila manager uccisa nel suo appartamento a Bergamo il 20 dicembre 2016. Quest’ultimo, un omicidio archiviato senza un colpevole nel 2019.