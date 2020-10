Vittorio Sgarbi : "I morti per covid non ci sono più"

Persul covid è in atto un inutile allarmismo e, ospite di Quarta Repubblica , se la prende con Paolo Cento: "Dimmi che dati hai, stai mentendo", urla il critico d'arte, contestando chiusure e ipotetici nuovi lockdown. "La curva dei morti è arrivata pressoché a zero, abbiamo i positivi asintomatici che non contagiano, a cosa bisogna stare attenti? A prendere l'influenza?", si chiede ancora il sindaco di Sutri."Non c'è più il virus di prima, perché dobbiamo essere un paese malato, piagato, contagiato?", prosegue Sgarbi con i consueti toni accesi. "Non ci sono più i morti, non ci sono più le terapie intensive", insiste il critico rivolgendosi al politico.