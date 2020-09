Sono ancora tante lein Italia che dopo il lockdown non hanno ripreso la loro regolare attività. Tra le più colpite ci sono sicuramente quelle del comparto legato all’organizzazione di eventi, impossibilitate a ripartire tanto per le norme anti-covid imposte dal governo quanto per via delle numerose cancellazioni ricevute.Tra queste c’è l’azienda diche "da 40 anni si occupa di eventi, matrimoni, comunioni e quant'altro" a Roma e dintorni. "Adesso è tutto fermo", spiega a Quarta Repubblica , l’imprenditore che dà lavoro a 100-120 dipendenti, attualmente tutti in cassa integrazione. "Purtroppo la realtà è molto dura, se continua così dal 1° gennaio sarò costretto a licenziare qualcuno", dichiara Gaudenzino visibilmente provato.