Quarta Repubblica, sarà un Natale blindato?

Leconsentiti durante le festività natalizie, il piano nazionale per le vaccinazioni anti-Covid-19 tra dubbi e ritardi, il programma per l’impiego dei fondi del Recovery Fund che sta spaccando la maggioranza di Governo e un approfondimento sule sui soldi che verranno davvero restituiti con gli acquisti effettuati con bancomat e carte di credito.Questi i principali temi al centro del nuovo appuntamento con, il talkshow di politica ed economia condotto da Nicola Porro, in onda lunedì 14 dicembre - in prima serata su Retequattro. Nel corso della puntata, spazio a testimonianze e dati sulle difficoltà deialle prese con il blocco degli sfratti e l'emendamento alla Manovra per ridurre gli affitti. Inoltre, una pagina sarà dedicata al, dopo la bassa adesione allo sciopero dei dipendenti pubblici di mercoledì 9 dicembre e a un racconto sulle difficoltà di una località famosa come Cortina, alle prese con la mancanza di turisti.E ancora, il “faccia a faccia” di questa settimana sarà tra Nicola Porro e il cantautore. Tra gli ospiti anche: l'ex direttore esecutivo dell'Ema Guido Rasi, il dottor Pierluigi Struzzo della clinica Italian Doctors di Londra, l'Ad e presidente di Irbm di Pomezia Piero Di Lorenzo, che partecipa allo sviluppo del vaccino dell'azienda farmaceutica AstraZeneca, i deputati Alessandro Cattaneo (Forza Italia) ed Erasmo Palazzotto (Leu), il professor Carlo Alberto Carnevale Maffè della Sda Bocconi School of Management, l'Ad di Ferretti Group Alberto Galassi, il filosofo Stefano Zecchi, i giornalisti Bruno Vespa, Piero Sansonetti e Daniele Capezzone, l'esperta di lavoro autonomo Emiliana Alessandrucci e suor Anna Monia Alfieri, premiata con l'Ambrogino d'oro la scorsa settimana.