Quarta Repubblica, le proteste contro il Dpcm

Lache unisce le città di tutta Italia contro gli ultimi provvedimenti anti-Covid del Governo e l’allarme sulin Europa dopo l’attentato nella basilica di Nizza saranno i temi del nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica”, in onda lunedì 2 novembre - in prima serata su Retequattro.Oltre all’emergenza sanitaria, al centro della puntataalla madre e alla sorella dell’attentatore tunisino che – dopo essere passato per Lampedusa, Bari e Palermo – giovedì scorso ha ucciso tre persone nella basilica della città francese.Spazio poi a un “faccia a faccia” tra Nicola Porro e il. Infine, a poche ore dall’elezione del 46esimo presidente americano, Nicola Porro intervista dagli Stati Uniti, ex sindaco di New York, ora avvocato personale di Donald Trump.Tra gli ospiti anche: l’ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin (Pd), l’infettivologo Matteo Bassetti, il direttore della Rianimazione di Bergamo Luca Lorini e i giornalisti Toni Capuozzo, Nello Scavo, Stefano Cappellini, Paolo Guzzanti, Piero Sansonetti, Daniele Capezzone e Francesco Storace.