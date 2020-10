Quarta Repubblica, la puntata di lunedì 19 ottobre

Al centro del nuovo appuntamento con, in onda domani, lunedì 19 ottobre - in prima serata su Retequattro – ampio spazio sarà dedicato all’emergenza sanitaria, alle limitazioni dell’ultimo Dpcm e alla situazione degli ospedali in Lombardia e in Campania.Nicola Porro, in diretta, intervisterà l’ex capo della Protezione Civileper commentare la situazione epidemiologica di un’Italia sotto pressione per la seconda ondata die le nuove restrizioni introdotte dal Governo Conte. Non mancheranno, inoltre, un focus sull’emergenza economica legata alla pandemia - attraverso le testimonianze e le proteste di ristoratori e commercianti in difficoltà di fronte al pericolo di nuove limitazioni e stop - e approfondimenti sulla situazione dei mezzi di trasporto pubblico e sullenella pubblica amministrazione sui cittadini.Tra gli altri ospiti: l’infettivologo dell’Ospedale “San Martino” di Genova Matteo Bassetti, il giudice emerito della Corte Costituzionale Sabino Cassese, la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento Simona Malpezzi (Pd), il coordinatore dei giovani di Forza Italia Marco Bestetti, il deputato Andrea Romano (Pd), l’esperta di lavoro autonomo Emiliana Alessandrucci, Mario Giordano, Alessandro Sallusti e i giornalisti Toni Capuozzo, Daniele Capezzone, Roberto Arditti e Francesco Storace.