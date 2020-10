Quarta Repubblica, la puntata del 5 ottobre

diè disponibile in streaming su Mediaset Play. Potete vederla nel video qui sopra.Il leader della Lega- di ritorno dall’udienza preliminare a Catania nell’ambito del processo per sequestro di persona per il caso della nave Gregoretti - viene intervistato da Nicola Porro.Nel corso della puntata, un'intervista anche all’ex sindaco di New York,- in collegamento dagli Stati Uniti - ora avvocato personale del presidente Donald Trump, attualmente ricoverato per Covid-19 a meno di un mese dalle elezioni presidenziali.Vari i temi che verranno affrontanti durante la serata, dal ritorno della paura per l’aumento deia un approfondimento sulle questioni legate all'immigrazione: a partire dai decreti sicurezza voluti da Salvini e che proprio lunedí dovrebbero essere modificati dal Governo. E ancora, la trasmissione tornerà ad occuparsi del caso dei 18 pescatori ditrattenuti dal primo settembre in Libia. Nuove rivelazioni ed interviste esclusive sul sequestro insieme agli appelli di Pippo Baudo e di Al Bano che ne per chiedono la liberazione.Spazio anche a un’inchiesta su come vengono analizzati ie su come andrebbe valutata, di volta in volta, la positività al Coronavirus, e un racconto delle lunghe attese alle Asl per essere sottoposti ai test. Tra gli altri ospiti di Porro: l’ex procuratore aggiunto di Venezia Carlo Nordio, l’ex pm simbolo di Mani Pulite Antonio Di Pietro, l’infettivologo Matteo Bassetti, l’ex ministra della Salute Beatrice Lorenzin (Pd), il deputato di Forza Italia Andrea Ruggieri, il vicesegretario della Lega Lorenzo Fontana e i giornalisti Alessandro Sallusti, Federico Rampini, Stefano Cappellini, Piero Sansonetti, Gian Micalessin, Francesco Storace e Daniele Capezzone.