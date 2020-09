Quarta Repubblica, la povertà è stata davvero abolita?

Condividi

Il neo rieletto Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sarà ospite, in diretta, domani, lunedì 28 settembre, a “Quarta Repubblica” - in prima serata su Retequattro. La trasmissione dedicherà un ampio approfondimento alla situazione economica italiana: la povertà è stata davvero abolita?



Esattamente due anni dopo la dichiarazione di intenti del ministro Luigi Di Maio da Palazzo Chigi, Nicola Porro - con ospite in studio il presidente dell’Istat Gian Carlo Blangiardo - cercherà di dare una risposta a questo interrogativo con cifre, testimonianze e con un’inchiesta sugli effetti del reddito di cittadinanza. V



ari i temi che verranno affrontati nel corso della serata: dalle polemiche scaturite per l’aumento di stipendio del Presidente dell’Inps Pasquale Tridico, al sequestro dei diciotto pescatori di Mazara del Vallo bloccati in Libia dal primo settembre, fino ai risultati della sanatoria promossa dal ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova.



E ancora, un approfondimento sullo scontro tra Usa e Cina sull’origine del Coronavirus. Tra gli altri ospiti: i deputati Andrea Mandelli (FI) e Luciano Nobili (IV), il sociologo Domenico De Masi, Stefano Zecchi, Toni Capuozzo, Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Daniele Capezzone e Luigia Luciani. Non mancherà, inoltre, l’irriverente satira di Gene Gnocchi.