Gene Gnocchi a Quarta Repubblica

Lunedì 31 agosto, in prima serata su Rete 4, torna con una nuova stagione, il talk show di politica ed economia condotto da. Ospiti della prima puntata, il leader della Lega Matteo Salvini e il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci.Tra le novità di quest’anno la partecipazione diche, nel corso delle puntate, commenterà ironicamente i temi affrontati e il sentiment del mondo social.Gene Gnocchi nasce a Fidenza l’1 marzo del 1955. Esordisce come comico nei primi anni Ottanta allo. Dopo alcune apparizioni al Maurizio Costanzo Show, Gene Gnocchi dimostra le sue innumerevoli doti che spaziano dalla comicità alla conduzione televisiva.Dopo essere stato selezionato per programmi come Emilio e Il Gioco dei 9, Gene forma un affiatato duo connella sit-com I vicini di casa e nel programma Mai dire gol. Viene spesso invitato nelle trasmissioni televisive in qualità di comico, da Ballarò a Zelig fino a Matrix e Quinta Colonna.