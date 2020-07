A Quarta Repubblica vincitori e vinti dal Consiglio Ue

Il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani e il Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, saranno tra gli ospiti dilunedì 20 luglio, a- in prima serata su Retequattro - che dedicherà un ampio approfondimento ai vincitori e ai vinti del Consiglio europeo sugli aiuti ai Paesi più colpiti dal Covid-19.Nel corso della serata, tanti i dibattiti e i temi trattati: daie dalle proteste per l’arrivo dida zone ad alto rischio contagio, al salasso fiscale che si abbatterà su molti lavoratori autonomi e aziende nei prossimi giorni, fino alla situazione del mondo della moda, con un’intervista agli stilisti Stefano Gabbana e Domenico Dolce.Focus anche sulle, con un reportage sullo stato delle gallerie italiane, sulle difficoltà di circolazione lungo le “strade delle vacanze” e sul progetto dell’alta velocità in Molise, bloccato per tutelare due specie avifaunistiche.Tra, anche, il candidato del Centrodestra alla presidenza della Regione Puglia Raffaele Fitto, il responsabile Esteri del Pd Emanuele Fiano, Emiliana Alessandrucci, Alessandro Sallusti, Claudio Cerasa, Piero Sansonetti, Francesco Borgonovo, Maria Giovanna Maglie, Daniele Capezzone e Claudia Fusani.