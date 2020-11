Zootropolis in streaming

va in onda sabato 7 novembre in prima serata su Italia 1 dalle 21.20: puoi vedere il film in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play. Qui in alto il promo del film.Judy Hopps, una coniglietta originaria di Bunnyburrow, coltiva il suo sogno di diventare ufficiale di polizia nella grande città di Zootropolis. Il primo giorno di lavoro viene accolta calorosamente dal simpatico ghepardo Benjamin Clawhauser, ma malgrado abbia frequentato con grandi risultati l'accademia di polizia, Judy è relegata al ruolo di ausiliario del traffico da parte di Capitan Bogo, un bufalo, che dubita del suo potenziale a causa delle sue dimensioni...Zootropolis è un film d'animazione in computer grafica del 2016 prodotto dai Walt Disney Animation Studios e diretto da Byron Howard e Rich Moore. Vincitore dell'nel 2017.