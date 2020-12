Yes Man in streaming

Mercoledì 16 dicembre in prima serata sulva in onda, l'imperdibile film conispirato alla vera storia dell'umorista inglesee raccontata nell'omonimo libro.Caduto in una profonda depressione, il protagonistasi lascia convincere da un vecchio amico a partecipare a un convegno sull'autostima, che si basa sulla teoria dell'accettare con un incondizionatoogni proposta quotidiana. Per l'uomo prende il via una svolta rivoluzionaria che lo spinge a fare grandi progressi nella vita privata e a livello professionale, fino a un improvviso colpo di scena che lo riporterà a rivedere nuovamente le sue scelte.