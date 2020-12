X-men le origini: Wolverine in streaming

va in onda mercoledì 9 dicembre in prima serata dalle 21.20 su Italia 1 . Puoi vederlo in streaming sul portale Mediaset Play in contemporanea con la diretta televisiva. Qui in alto il promo del film.Il film del 2009 è diretto da Gavin Hood e racconta le origini di Wolverine, supereroe dei fumetti della Marvel Comics. Diciassette anni prima di entrare a far parte degli X-Men, Logan è un mutante innamorato della bella Volpe d'Argento. Quando un misterioso assassino di nome Sabretooth la uccide, l'uomo decide di attuare la sua vendetta.