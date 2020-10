X-Men: L'inizio su Italia 1 in streaming

in prima serata va in ondasu: è possibile vederlo in streaming sul portalein contemporanea con la diretta televisiva. Qui in alto il promo del film.Prequel della saga sugli X-Men, il film racconta l'origine dei mutanti: sin da giovani, Charles Francis Xavier detto Professor X e Erik Magnus Lehnsherr detto Magneto scoprono i loro incredibili poteri. Decidono così di studiare insieme le mutazioni degli esseri umani e di combattere un nemico comune.Il film è diretto da, ed è basato sui personaggi che appaiono nella Marvel Comics. Il cast è composto da