World War Z in streaming

, film apocalittico con Brad Pitt, va in onda domenica 29 novembre in prima serata dalle 21.15 su Italia 1 e in contemporanea streaming sul portale Mediaset Play World War Z è un thriller di azione e fantascienza statunitense del 2013 di. Nel mondo si sviluppa un'infezione letale che trasforma irreversibilmente gli uomini in mutanti, simili a zombie, che hanno una forza straordinaria e l'unico desiderio di aggredire i non infetti.L'ex investigatore Onu Gerry Lane, dopo aver messo in salvo la sua famiglia, parte alla ricerca del paziente zero. Nel cast, Mireille Enos e David Morse e Pierfrancesco Favino.