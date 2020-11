Wolverine: L'immortale in streaming

Domenica 1 novembre in prima serata su Italia 1 va in onda, secondo capitolo della celebre saga connei panni di Logan Howlett. Mentre vive da eremita, il mutante viene contattato da Yukio per tornare in Giappone e porgere l'ultimo saluto a Yashida, capo di un'importante azienda al quale anni prima aveva salvato la vita. L'uomo in realtà ha in mente una: trasferire le abilità rigenerative del mutante nel suo corpo e diventare così immortale, al suo posto. Appuntamento domenica 1 novembre su Italia 1 e in contemporanea streaming sul portale